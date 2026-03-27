好スコアが出ることも重要だが、一日がいい雰囲気で過ごせたかも、ゴルフを楽しむうえでは重要になる。親しみやすい人柄だったり、笑顔でプレーしていたりする人は、好感度が高くなるものだろう。そこで、「一緒にラウンドしてみたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。９位にランクインしたのは、「可愛い」という声が多く寄せられた政田夢乃だ。【ランキング】小祝さくら、佐久間朱莉の順位は？ 一緒にラ