＜フォード選手権初日◇26日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞フェアウェイキープ率100％、パーオン率77％（14/18）と、先週に続いてショットの安定感を見せた渋野日向子。しかし、スコアは2バーディ・5ボギー・1ダブルボギーの「77」と出遅れた。「いいショットが打てていたと思うので、先週に引き続きパットですね…」と悔しさをにじませた。【写真】初々しい！19歳の渋野日向子練習日に「去年に比べ