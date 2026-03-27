＜アクサレディス宮崎事前情報◇26日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞クラブ契約フリーの大須賀望のキャディバッグが目を引いた。1992年に神戸で生まれた“ロイコレ”ことロイヤルコレクションのロゴが配されているオリジナルデザイン。その中を覗けば、「RC」のロゴが入った4番、5番、6番ユーティリティが収まっている。【写真】ロイコレ3本体制…大須賀望のセッティングロイコレは海外では「ソナテック