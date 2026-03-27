今季は米下部ツアーに参戦している石川遼。ダイナミックな彼のドライバースイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真比較】左手を掌屈しないトップから右ヒザを左へ寄せて振り抜く石川遼のドライバースイング◇◇◇昨年のスイングと比較すると、よりナチュラルに、怖いもの知らずで思い切って振っていた若い時のスイングに戻ったような躍動感を感じます。以前は、バックス