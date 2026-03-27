強風による停電の被害などを防止しようと、長崎市と九州電力送配電が協定を締結しました。 長崎市では、強風による倒木などを原因とする停電被害が毎年、発生しています。 協定では、予想される風の強さを可視化したハザードマップを市が提供し、九州電力送配電が配電線への影響を未然に防止するため、樹木を伐採する際に活用するということです。 （九州電力送配電 長崎配電事業所 堀切 一郎 所長） 「台風の