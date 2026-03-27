青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太の【SHOW TIME】はリニューアル。好調な選手や注目選手の強さのヒミツ、女子ツアーでの流行など現場からのホットな情報をお届けする。今回は今季好調の菅楓華にスポットを当てた。【写真】菅楓華が毎日使うパターマットを選手目線で見る◇プロ3年目の今年、開幕戦で6位タイに入ると2戦目の「台湾ホンハイレディース」で優勝を挙げ、先週も2位タイ。「いまの菅選手を見ていると、毎週