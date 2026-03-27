＜アクサレディス初日◇27日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行中。全選手がスタートホールを終えた時点で、約10カ月ぶり復帰の大山志保、飛ばし屋・入谷響、山内日菜子、申ジエ（韓国）が4アンダー・首位に並んでいる。【LIVEフォト】48歳！復帰戦の大山志保が好プレー連発1打差5位タイに金田久美子とルーキーの藤本愛菜。2打差7位タイには大里桃子、天本ハルカ、稲垣