アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）が、4月3日より全国27館（ULTRA4DX 4館含む）にて、SCREENXとULTRA 4DXでの上映が決定した。【画像】絵柄おしゃれ！配布される『ガンダム 閃光のハサウェイ』特典のポストカードSCREENXは、正面スクリーンに加え、左右の壁面にも映像を投影することで、広い視界に包まれながら物語世界の“内側”へと没入できる上映フォーマット。モビルスーツ