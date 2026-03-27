お笑いコンビ「ぺこぱ」が27日、日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（月〜金曜前11・55）に生出演した。ぺこぱはこの日をもって同番組を卒業することを発表しており、レギュラーとして最後のロケVTRをアピールした。MCのお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆が「きょう番組を卒業するぺこぱもロケに行ってくれたということで」と振ると、松陰寺太勇は「羽鳥（慎一）さんとロケに行かせてもらったんですけど、