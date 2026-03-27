ナルミヤ・インターナショナルは27日、ナルミヤキャラクターズのグッズショップ「NARUMIYA CHARACTERS STORE」を東京・原宿のSoLaDo竹下通りにオープン。【写真一覧】きょうオープン！エンジェルブルーにメゾピアノの人気アイテムが原宿に集結同店は、これまでルミネエスト新宿店や全国のナルミヤ直営店、オンラインや期間限定ショップ等で展開してきた「NARUMIYA HAPPY PARK」の人気アイテムの一部を取り扱う店舗。場所はSoLa