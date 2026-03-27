27日朝、京都大学桂キャンパスの前で、路線バスと軽乗用車が衝突する事故があり、運転手や乗客ら12人が病院に搬送されました。 警察などによりますと、午前7時ごろ、京都市西京区の京都大学桂キャンパスの前で「バスと軽乗用車の正面衝突事故です」などとバスの乗客から通報がありました。 この事故で、軽乗用車を運転していた20代の男性が下あごを打って出血するなどして重傷。バスの運転手（50代）も腰の痛みを訴えるな