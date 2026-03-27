今年5月に行われる新潟県知事選に、立憲民主党県連は土田竜吾県議を擁立する方針を決めました。 3月27日朝に開かれた立憲民主党県連の緊急常任幹事会。【立憲民主党県連大渕健 代表】「きょうの議題は一点だけ。知事選についての対応でございます」この中で、立憲民主党県連は5月に迫る知事選に、森裕子参院議員などの秘書を務め、2023年の県議選で初当選した土田竜吾県議を擁立する方針を決めました。【土田竜吾 県議】「しっ