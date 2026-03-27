「GENERATIONS from EXILE TRIBE」の小森隼（30）が26日、テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。恋愛観について語った。MCの「南海キャンディーズ」山里亮太から「好きな人ができたら誰かに相談しないの？」と聞かれる場面が。「恥ずかしくてできないんです。アドバイスもらってもそのアドバイスを実行できない」と明かした。普段は、いつの間にか相手を好きになっていることが多いといい「