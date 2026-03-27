大阪観光局は、2月に大阪を訪れた外国人観光客の数が、調査を開始以降、2月としては過去最多を記録したと発表しました。 大阪観光局は会見で、2月に大阪府を訪れた外国人観光客の数が約130万4000人だったと、明らかにしました。これは2月としては調査を始めて以降過去最多だということです。 2月は中国などで春節を迎え、例年多くの旅行者が日本を訪れますが、ことしは日中関係の冷え込みにより半減。一方で、韓国・台湾・