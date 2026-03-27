県警の滝澤依子本部長が3月30日で離任するのを前に会見を開き、2年間の在任期間を振り返りました。 27日、離任会見を開いたのは、県警の滝澤依子本部長です。おととし3月の就任以降、自ら直接職員と対話をするなどし、部署を超えた連携の強化を図ってきたと話す滝澤本部長。在任期間中は匿名・流動型犯罪グループいわゆる“トクリュウ”による特殊詐欺事件が課題であり続けたと振り返りました。【滝澤依子 県警本部長】「交