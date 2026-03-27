ファミリーマートは、洋菓子店「銀座コージーコーナー」が監修したアイス2商品、ロッテ『苺のショートケーキサンド』（268円）、ロッテ『ワッフルコーンジャンボシュークリーム』（348円／ともに税込）を、31日から全国の店舗で発売する。ファミリーマートと銀座コージーコーナーのコラボレーションは初の試みとなる。【商品写真】完熟感のある苺ソースを閉じ込めた『苺のショートケーキサンド』今回の企画は、同社が掲げる