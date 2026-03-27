俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が26日、自身のインスタグラムを更新。「#春うらら、食卓にも春を。」「#村井家のシルバー定食」のハッシュタグを添え、旬の食材を使った“春かおる”手作りごはんを披露した。【写真】「どれもおいしそう」春の旬の食材を使った“彩り華やか”な手作りシルバー定食この日のメニューは、土鍋で炊いたグリーンピースごはん、ホタルイカと菜の花の粒マスタード和え、揚げ野菜の