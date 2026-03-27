メジャーリーグドジャースの開幕戦に大谷翔平選手と、山本由伸投手がそろって先発。速報でお伝えします。試合前、スタジアムに持ち込まれた2つの優勝トロフィー。ドジャースにとってワールドシリーズ3連覇を目指す戦いがいよいよ始まりました。2年連続で開幕投手の大役を務めた山本投手。初回は、先頭バッターを空振り三振に仕留めるなど、無失点で切り抜けます。その裏、1番・大谷選手の第一打席でした。変化球をうまく捉えライト