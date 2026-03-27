記者団の取材に応じる静岡県の鈴木康友知事＝27日午前、静岡県庁リニア中央新幹線静岡工区の着工の条件となるJR東海の対応策が了承されたことを受け、静岡県の鈴木康友知事は27日、着工容認について「できるだけ早い時期に決断できるよう、JR東海には住民説明会など真摯な対応をお願いしたい」と述べた。県庁で記者団の取材に応じた。JR東海は今後、住民説明会のほか、県自然環境保全条例に基づく協定締結など法的な手続きを進