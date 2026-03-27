◇ナ・リーグドジャース8─2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックスとの今季開幕戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数1安打2四死球で3出塁。先発した山本由伸投手（27）は6回5安打2失点と安定感抜群の投球を見せ、日本人投手としては史上初となる2年連続開幕戦白星を手にした。チームは投打がかみ合い、開幕戦を勝利で飾っ