【SAUNANCHU〜ととのいの裏方たち〜】元舞台女優という異色の経歴を持つ、サウナマスターがいる。タオルと香りで空気を操り、人々の心に物語を届ける。「ウェルビー・WAT」所属の佐野まゆ香。日本を飛び出し世界のサウナシーンを渡り歩いてきた彼女が辿り着いたのは、勝つための技術ではなく「心に届ける表現」だった。世界大会の決勝。チェコ・アクアパレスのサウナ室に静寂が満ちた瞬間、佐野の頬を涙がつたった。かつて舞台