ピーターこと歌手の池畑慎之介が２５日に東京都内で「ＯＺＩＢＡライブＸＩ（１１）」を開催し、客席には多数の有名人が来場した。ピーターは途中で客で気にいた女優・芳本美代子（５７）を壇上にあげ共演舞台「喝采〜『イヴの総て』より〜」のＰＲも。私服姿の芳本は紺のジャケット姿で髪をお団子に結んだスタイル。８０年代アイドル時代を想起させる可愛らしい笑みを浮かべていた。現在は大阪芸大短期大学部の教授も務め