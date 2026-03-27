超特急・船津稜雅（31）が27日、都内のTOKYO MX本社で行われた、大友花恋（26）の主演ドラマ「あざとかわいいワタシが優勝」（同局で4月2日放送開始。木曜午後9時25分）制作発表記者会見に出席した。船津が演じる清水将貴は、大友が演じる主人公の松嶋琴音と、元乃木坂46桜井玲香（31）演じる琴音の史上最強のライバルとなる佐原なず奈が恋する上司の課長で、スーパーハイスペックイケメン男子の役どころだ。一方で、リーダーを務