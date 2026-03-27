【スーパーマリオギャラクシー×サーティワン】 開催期間：4月1日～5月7日 B‐R サーティワン アイスクリームは、「スーパーマリオギャラクシー」とコラボレーションした商品を4月1日より販売する。 今回展開されるのは、「スーパーマリオギャラクシー」の世界観をイメージした新フレーバ&