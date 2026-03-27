「ゴリラシリーズ」で知られるドウシシャは春夏新商品発表会を開催。猛暑が予想されている今年の夏に向けた暑さ対策グッズを一部発表した。「デカすぎるハンディファン」や「冷たすぎる氷のう」「進化系タンブラー」など従来商品よりゴリラ並みに強力な冷えグッズは魅力だ。大人気ゴリラシリーズからデカすぎるハンディファンなどが登場○「デカすぎる」から小顔効果も!? 「ゴリラの扇風機」発表会に登壇したのは、家電商品ディビ