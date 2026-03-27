【ブルーイのハッピースナップ】 2026年後半 発売予定 価格：未定 ゲームロフトは、冒険・探索ゲーム「ブルーイのハッピースナップ」を2026年後半に発売する。価格は未定。対応プラットフォームはプレイステーション 4/5、Xbox One/Xbox Series X|S、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2、PC。日本語対応予定。 「ブル