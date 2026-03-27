中央省庁や国の地方の出先機関等で働く国家公務員が週休等を活用して行える「自営兼業」の制度が改定され、4月1日から施行される。 民間企業で兼業の解禁が進んでいる一方、国家公務員の兼業は、不動産等賃貸、太陽光電気販売、農業等の家業継承の3事業に限り認められてきた。なお、兼業とは継続的・定期的に行う業務をさし、講師を1回だけ務め謝礼をもらうなど、単発で行うものは含まれない。 新たな制度では、特技や趣味を生か