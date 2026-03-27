メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県教育委員会は、わいせつ行為や飲酒運転をしたとして、教師4人を懲戒免職処分としました。 県によりますと、24歳の男性教師は勤務する西三河地区の公立小学校の女子児童を抱きしめたり、手をつないだりしたほか、キスをしたということです。 公立中学校の30歳男性教師と、県立高校の29歳男性教師も教え子にわいせつな行為を繰り返したということです。 また、県立高校の53歳男性教師