【モデルプレス＝2026/03/27】櫻坂46の田村保乃（たむら・ほの／27）が、「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（3月14日＠国立代々木競技場 第一体育館）に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、美しいスタイルを維持する独自の方法や、4月11日・12日に控える「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」（＠MUFGスタジアム／国立競技場）についても語ってくれた。【写真】櫻坂人気メン、ほっそり美脚