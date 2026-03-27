【モデルプレス＝2026/03/27】TBSでは、4月3日よる10時より「Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会」を放送することが決定。Snow Manの佐久間大介、渡辺翔太、宮舘涼太の3人による初冠番組となる。【写真】スノ渡辺「ビジュ大優勝すぎる」ファン衝撃の姿◆「Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会」放送決定本番組は“江戸川出身トリオ”が下町を舞台に、キラキラなゲストを迎え、下町グルメとお酒を楽しみながら台本一切無しの“気