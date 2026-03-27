【モデルプレス＝2026/03/27】Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が、4月27日発売の雑誌「cyan issue 44 spring 2026」（カエルム）の表紙に初登場。私物アイテムと、デニム＆ヴィンテージをMIXしたスタイルを披露する。【写真】キスマイ・JO1・トラジャ、オフ感あふれるディズニーショット◆藤ヶ谷太輔「cyan」表紙初登場今号では、Kis-My-Ft2のメンバーで俳優としてもマルチに活躍する藤ヶ谷が、初登場にして初表紙を飾る。デビュー15周年目