【モデルプレス＝2026/03/27】ファミリーマートでは、人気洋菓子店「銀座コージーコーナー」と初のコラボレーションを実施する。同店の看板商品の味わいを再現した「苺のショートケーキサンド」と「ワッフルコーン ジャンボシュークリーム」を、3月31日より全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。【写真】ファミマ、商品担当者が選ぶ「お花見マストバイ商品」発表◆ファミマで手軽に本格的なスイーツ体験「苺のショートケ