ソフトバンクで活躍している注目選手 ソフトバンクの強さを支えているのは、実績十分のベテランと勢いある若手、勝負強い外国人選手の存在だ。 毎試合のヒーローが変わる層の厚さこそが、上位争いを続ける理由といえる。 ここでは、注目したい選手を紹介する。 近藤健介 近藤健介は、高い出塁率と勝負強い打撃で打線をけん引するソフトバンクホークスの中心選手だ。 移籍後も安定した成績を残し、2024年以