ヤクルトで活躍している注目選手 ヤクルトを観戦するとき、「どの選手がチームを引っ張っているのか」を知ることで応援の楽しみはぐんと深まるでしょう。 ここでは、注目選手をピックアップ。 塩見 泰隆（外野手） 塩見 泰隆は長年にわたりヤクルトの中軸として活躍する外野手。 堅実な守備と安定した打撃が魅力で、通算で数百本のヒットを記録している主力打者だ。 中距離打撃でチームの得点力に貢献し、勝負