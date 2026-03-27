飯田市では樹齢およそ350年のシダレザクラが見頃を迎えています。幾重にも重なるサクラの花びら…。細い枝いっぱいに今年も見事な花を咲かせています。飯田市座光寺の「麻績の里舞台桜」です。「半八重枝垂れ紅彼岸桜」という全国でも珍しい品種です。今年は去年よりも7日早い今月22日に花が咲き始め、今は、八分咲きです。訪れた人は「きれいで素晴らしい」「ここにしかない変わった品種なのでいつも楽しみにしている」27日、日中