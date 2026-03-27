26日、投打の軸を欠きながらも大垣日大（岐阜）を倒し、準々決勝に駒を進めたのが山梨学院（山梨）だ。【監督インタビュー】「遅刻横行」「新入生は練習禁止」…かつての神村学園を変えた小田監督が語った指揮官の矜持今秋ドラフトで1位候補の菰田陽生（3年）が、長崎日大（長崎）との初戦で一塁守備時に、走者と接触して左手首を骨折。それでも大垣日大戦ではベンチ入りし、主将としてチームを盛り上げた。身長194センチと