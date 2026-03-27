東京午前のドル円は１５９円半ばで重い。原油高を背景に日本の貿易赤字や財政赤字の拡大が続く見通しであることが円相場を圧迫し、ドル円は１ドル＝１６０円の節目を視野に入れているが、日本政府の介入が警戒されることが上値を抑えている。ただ、早ければ今週末にも米国がイランでの地上戦を開始する可能性があり、原油相場を中心に神経質な展開が続く見通し。 ユーロ円は１８３．８７円付近、ポンド円は２１２