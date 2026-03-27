価格の高騰が続いていたコメについて、JA全農長野は27日、小売店などでの最新の販売状況を発表しました。リポート「コメ売り場です。以前は5キロ4000円台が続いていましたが、5キロ3000円台となっています」長野市篠ノ井にあるA・コープファーマーズ南長野店ではコシヒカリや風さやかといった県産米を多く取り扱っています。農林水産省によりますと、全国のスーパーでの最新のコメの平均価格