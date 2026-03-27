プロ野球は２７日、セ・パ同時開幕する。昨季最下位に沈んだロッテはサブロー新監督の初陣。西武は故障者もいる中、桑原、石井のＦＡ２戦士をスタメン起用しそうだ。ロッテはドラフト２位の毛利が開幕投手。高部、藤原の１番が足も使ってかき回し、新人王の西川を３番以下でかえすパターンを確立したい。西武はネビンを故障で欠くが、桑原と石井の加入で打線の切れ目は少なくなった。新助っ人のカナリオ、林安可の適応力に期