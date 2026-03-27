プロ野球が２７日、セ・パ両リーグ開幕する。就任３年目の阿部慎之助監督（４７）率いる巨人は、昨年のセ・リーグ優勝チームの阪神との開幕戦（東京Ｄ）に臨む。球団の新人では城之内邦雄以来６４年ぶり開幕投手となるドラフト１位左腕・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が先発。阪神は村上頌樹投手が先発する。１番にトレイ・キャベッジ外野手が入ることが有力だ。巨人で開幕戦に外国人選手が１番でスタメン出場すれば１