プロ野球は２７日、セ・パ同時開幕する。昨季２位の相川ＤｅＮＡと昨季６位の池山ヤクルトは、新監督同士のマッチアップとなる。ＤｅＮＡは上半身コンディション不良の筒香のスタメン落ちが濃厚。１、２番での起用が予想される牧、佐野のコンビで勢いをつけて先手を奪い、先発の東を援護したい。ヤクルトは村上がメジャーに移籍し、山田や内山を故障で欠く布陣。中軸のサンタナ、オスナは健在で、得点力は５番以降の奮起次第