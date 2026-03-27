巨人（竹丸）−阪神（村上）東京ドーム１８：１５昨季セ・リーグを制した阪神の開幕戦は、通算４８勝４１敗３分け。今年対戦する巨人とは、７勝７敗１分けの五分だ。阪神は巨人との開幕戦に２０年●、２４年●と連敗中だが、今季は頼もしいエースが開幕のマウンドに上がる。開幕投手は２年連続２度目の村上。昨年の開幕戦に勝利しており、２連勝を狙う。村上は昨年の巨人戦に４登板で３勝０敗の防御率０・６０。通算で