11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！5/22に公開を控えているスター・ウォーズの新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が様々なところで取り上げられるようになってきて、いよいよだなという気