女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２７日に、最終回が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ヘブン（トミー・バストウ）の人生を台無しにしてしまったと落ち込むトキ（郄石）は、丈（杉田雷麟）に思い出を語った。自分の勘違いにも気付き、生前の楽しかった時間をかみしめながら号泣した。ラスト５分で画面が暗くなり、テロップで「『