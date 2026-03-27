シリーズ累計発行部数 650万部突破（※小説・コミックス・電子含む） の大人気作品、「鬼の花嫁」（小説：クレハ／スターツ出版文庫 コミック：富樫じゅん／スターツ出版「noicomi」連載）が永瀬 廉×吉川 愛のW主演により実写映画化。 3月27日（金）に公開を迎えます。 運命に導かれ出会ったあやかしと人間の花嫁の、究極のラブストーリーを描いた本作。あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼” 鬼龍院