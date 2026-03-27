家にある食材で簡単！6000人絶賛「コールスロー」を作ってみた 春キャベツがおいしい季節。やわらかくみずみずしい今こそ、たっぷり楽しみたいですよね。とはいえ、「ひと玉使い切るのは難しい……」と感じている方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、クックパッドで大人気の☆栄養士のれしぴ☆さんの新刊『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300 （TJMOOK）』から、6000人が絶賛した簡単コールス