東京・板橋区の路上でタクシー運転手を殴って重傷を負わせたとして、20代の自称・自営業の男と大学生の男が警視庁に逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは自称・自営業、福田琉斗容疑者（24）と日本経済大学3年の松井大海容疑者（21）です。警視庁によりますと、去年12月、板橋区の駐車場で松井容疑者が寝ていたところ、通りがかった男性ら5人に起こされ、それに腹を立てたとみられる松井容疑者が福田容疑者を呼び寄せて、男