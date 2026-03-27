滑川市の50代の女性が警察官を装った特殊詐欺に遭い、2500万円あまりをだまし取られたことがわかりました。警察によりますと、先月、滑川市の50代女性のもとに警察官を装った男から「あなたの口座が犯罪収益の入金口座として使われている」、「身の潔白を証明するため口座のお金を暗号資産に変えて送ってほしい」などと連絡がありました。話を信じた女性は、あわせて2545万円あまりの暗号資産を購入し、男から指示されたアドレスに