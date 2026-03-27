午前7時ごろ、京都市西京区の京都大学・桂キャンパスの前で、路線バスと軽乗用車が衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた20代の男性が下あごを打って出血するなどして重傷。バスの運転手（50代）も腰の痛みなどを訴えていて、乗客10人とともに病院に搬送されました。警察は事故のいきさつを調べています。