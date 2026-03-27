毎日放送（MBS）は26日、グループを含めた局長人事を公表した。西靖アナウンサーが7月1日付けで、現在の総合編成局アナウンスセンター長からMBSメディアホールディングスの経営戦略局長に異動する。【写真多数】貴重…30年前の西靖アナ、震災被災地の生々しい様子西アナ（54）は1971年生まれ。岡山県出身。大阪大学出身で1994年に同局に入社した。情報番組『ちちんぷいぷい』（月〜金後1：55）のメインパーソナリティーなど